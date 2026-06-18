 I legali di Galvagno chiedono di spostare il processo da Palermo a Catania
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Galvagno, i legali chiedono il trasferimento del processo a Catania

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La procura si è riservata di esprimere un parere alla prossima udienza
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PALERMO – I legali del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, sotto processo a Palermo per corruzione, peculato, truffa e falso, hanno sollevato eccezione di incompetenza davanti ai giudici della terza sezione del tribunale di Palermo chiedendo il trasferimento del dibattimento a Catania.

Secondo i difensori del politico il reato più grave contestato al loro assistito è il peculato relativo all’uso improprio dell’auto di servizio che sarebbe stato commesso a Catania, città di residenza dell’esponente di Fratelli d’Italia, e nella provincia. Da qui la competenza dell’autorità giudiziaria etnea. Sull’istanza il tribunale si pronuncerà all’udienza del 2 luglio.

L’eventuale trasferimento della sede processuale riguarderebbe anche il coimputato, l’autista della Regione Roberto Marino. La Procura si è riservata di esprimere un parere alla prossima udienza. 

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