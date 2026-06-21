Gan Energia ricerca un consulente commerciale energia: proponiti.

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Gan Energia è una realtà italiana che opera nel commercio e distribuzione di luce e gas per abitazioni, imprese e condomini.

Stiamo selezionando un Consulente Commerciale Energia da inserire nella nostra rete.

Se cerchi un ambiente meritocratico, un mandato diretto e le migliori condizioni economiche del settore (inclusi fisso mensile al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati e ricorrenti superiori alla media), sei nel posto giusto! 

Data evento: 08/07/2026 ore 09:00 alle 13:00 Indirizzo dell’evento: Viale Praga, 29 90146 – PALERMO c/o il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale 

Attenzione: Le adesioni si chiuderanno giorno 01/07/2026 alle ore 14:00 oppure al raggiungimento del numero dei posti disponibili. 

Per aderire compila il form: https://forms.gle/P2Kcd5XVdzD7xN1Y9

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