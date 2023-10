Gangi, don Antonio Massimo Alfonso nuovo parroco

La cerimonia di insediamento con il vescovo di Cefalù, monsignor Marciante

GANGI – Con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante, ieri pomeriggio, si è svolta la cerimonia per l’ufficiale presa di possesso del nuovo parroco delle parrocchie del Santissimo Salvatore e Santa Maria di Gangi. A guidarle sarà don Antonio Massimo Alfonso, originario di Gangi, che ha precedentemente svolto il suo ministero nella comunità di Alimena. Don Massimo prende il posto di don Luigi Volante che è stato destinato ad altri incarichi a Roma.

Alla celebrazione eucaristica era presente il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, accompagnato dalla sua giunta, dal presidente del consiglio comunale e dai consiglieri comunali, presente anche il sindaco di Alimena Pino Scrivano.

Il primo cittadino di Gangi, Giuseppe Ferrarello, nel ringraziare don Luigi Volante per il lavoro svolto in questi anni nella sua comunità, con particolare attenzione e dedizione per anziani e fasce deboli, ha augurato al nuovo parroco, don Massimo Alfonso, “un proficuo lavoro pastorale nella comunità gangitana”.

Ad dare il benvenuto al nuovo parroco anche don Giuseppe Amato, guida delle parrocchie di San Nicolò e San Cataldo.