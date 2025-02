“Attivate le procedure per il ripristinato del gas in via Galermo”

L'annuncio del presidente di Crg LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

CATANIA – “Dopo aver ripristinato il servizio di fornitura del gas metano presso la Cittadella Universitaria e il Presidio Ospedaliero Policlinico di Catania, adesso ci concentriamo nell’area di via Galermo. Abbiamo mobilitato le nostre squadre di operai e stiamo lavorando con la massima collaborazione e con un preciso cronoprogramma di intervento”.

Fornitura del Gas nel quartiere di San Giovanni Galermo

È l’annuncio di Gianfranco Todaro, presidente di Catania Rete Gas, che fa il punto sullo stato degli interventi a seguito dell’esplosione del 21 gennaio scorso.

“Per la riattivazione di ciascun contatore, attualmente sigillato, sarà richiesta – spiega – la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza”.