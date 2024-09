Gaza, 6 dipendenti di un’agenzia Onu per i rifugiati uccisi in un raid israeliano

Il direttore generale Guterres: inaccettabile violazione della legge umanitaria

GAZA – L’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che sei suoi dipendenti sono stati uccisi in due raid aerei israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, precisando che si tratta del “più alto numero di vittime tra i nostri dipendenti in un singolo incidente” durante la guerra.

Il direttore generale dell’Onu Antonio Guterres su X ha definito “inaccettabile quello che sta accadendo a Gaza. Una scuola trasformata in un rifugio per 12.000 persone è stata colpita dagli attacchi di Israele. Sei dei nostri colleghi dell’Unrwa sono fra le vittime. Queste drammatiche violazioni della legge umanitaria internazionale deve fermarsi ora”.