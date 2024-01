Gaza, bombardato il campo profughi: Israele colpisce due ospedali

Il numero delle vittime continua a crescere

Israele continua a colpire su più fronti. Media arabi affermano che stanotte 8 persone sono morte in bombardamenti su un campo profughi della Striscia di Gaza, dove sarebbero stati bersagliati da droni anche due ospedali. Sette miliziani di Hezbollah sono stati uccisi nel sud del Libano.

Ancora bombe di Israele

Ieri raid sulla Cisgiordania, dove 3 persone sono state arrestate per l’attentato in cui è morto un arabo-israeliano. La ministra degli Esteri tedesca Baerbock è oggi in Israele. Blinken atteso invece in Arabia ed Emirati. Ancora bufera negli Usa per il ricovero segreto di Austin. Esplosioni ieri sera nella città di Kharkiv e nella regione di Odessa, con l’allarme antiaereo scattato in sette regioni ucraine.