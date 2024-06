Gaza, gli Usa incassano sostegno per il piano di Biden: cosa prevede

Il progetto accolto con favore anche da Hamas e Anp

Gli Usa incassano un forte sostegno internazionale al piano Biden per una tregua nella Striscia di Gaza: la bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza Onu passa con 14 sì e l’astensione della Russia.

La guerra e il nodo del ‘cessate il fuoco’

Il progetto accolto con favore anche da Hamas e Anp. Il movimento islamista “dimostri” che vuole

davvero il cessate il fuoco e accetti l’accordo, dice il presidente Usa. Blinken oggi in Giordania, dove si terrà la Conferenza internazionale sugli aiuti per l’enclave palestinese.

Gaza, ancora morti

Ieri sera altri 3 morti nella Striscia, 4 in Cisgiordania e 5 in Libano per i raid israeliani. I ribelli yemeniti Houthi affermano di aver arrestato membri di una rete di spionaggio Usa-Israele. Nuove sanzioni da Washington.