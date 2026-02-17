 Gela, Tamajo: "25 milioni di euro sono previsti per l'area industriale"
Gela, Tamajo: "25 milioni di euro sono previsti per l'area industriale"

Ne ha parlato l'assessore in commissione industria al Senato
PALERMO, 17 FEB – “Per la riqualificazione dell’area industriale di Gela la Regione Siciliana ha stanziato 10 milioni di euro. E 15 milioni sono le risorse dello Stato. Ad oggi abbiamo un’adesione in istruttoria presso l’amministrazione e altre tre già sono in corso di decreto per ottenere il finanziamento. Già 15 milioni di risorse sono stati spesi”.

Lo ha detto Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana. L’assessore è stato in audizione nel pomeriggio alla Commissione industria del Senato nell’ambito della discussione sulle aree di crisi industriale complessa.

Un accordo sottoscritto anche dai ministeri

L’accordo su Gela è stato sottoscritto oltre che dalla Regione Siciliana, anche dai ministeri delle Imprese e del made in Italy, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, del Lavoro; dal Libero consorzio comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela e da Invitalia.

“Scopo del bando è quello di riqualificare l’area di Gela, rafforzare l’integrazione degli strumenti agevolativi, le infrastrutture e le politiche attive del lavoro, assicurando anche il coordinamento con la Zes unica, con i fondi strutturali europei, con i fondi dello sviluppo e coesione e con altri strumenti nazionali e regionali. Il nostro focus e quello di reindustrializzare l’area, creare occupazione e creare un indotto”, conclude Tamajo.

