 Gela, aggressione ad agenti mentre sequestrano dei rifiuti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gela, agenti aggrediti e feriti mentre effettuavano un sequestro di rifiuti

Poliziotti aggrediti Gela
Fermante due persone ritenute responsabili della violenza
NEL NISSENO
di
1 min di lettura

GELA (CALTANISSETTA) – Gli agenti della municipale e della polizia di Stato sono stati prima aggrediti fisicamente e poi presi di mira con il lancio di oggetti contundenti dal balcone di un’abitazione a Gela (Caltanissetta). Hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere per le ferite riportate.

Gli arresti

Almeno due persone, ritenute responsabili dell’aggressione, sono state fermate e arrestate.

Gli agenti erano arrivati in via Lipari per effettuare un sequestro di materiale e vecchie masserizie, ammassati lungo la strada.

Il sindaco: “Aggressione grave”

Il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha parlato di “un’aggressione molto grave a danno di agenti che stavano svolgendo il loro servizio”. Il primo cittadino ha preannunciato che il Comune si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico degli arrestati.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI