Gela, agenti aggrediti e feriti mentre effettuavano un sequestro di rifiuti

Fermante due persone ritenute responsabili della violenza

GELA (CALTANISSETTA) – Gli agenti della municipale e della polizia di Stato sono stati prima aggrediti fisicamente e poi presi di mira con il lancio di oggetti contundenti dal balcone di un’abitazione a Gela (Caltanissetta). Hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere per le ferite riportate.

Gli arresti

Almeno due persone, ritenute responsabili dell’aggressione, sono state fermate e arrestate.

Gli agenti erano arrivati in via Lipari per effettuare un sequestro di materiale e vecchie masserizie, ammassati lungo la strada.

Il sindaco: “Aggressione grave”

Il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha parlato di “un’aggressione molto grave a danno di agenti che stavano svolgendo il loro servizio”. Il primo cittadino ha preannunciato che il Comune si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico degli arrestati.