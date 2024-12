Il giovane è finito in carcere

GELA (CALTANISSETTA) – I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato una pistola Beretta 98 F con matricola abrasa e relativo munizionamento a Gela. L’operazione è scattata grazie ad un controllo in contrada Spinasanta.

I finanzieri hanno notato un giovane disfarsi frettolosamente di un marsupio, lanciandolo tra la vegetazione. All’interno è stata trovata l’arma da fuoco con la matricola abrasa e otto cartucce. Il controllo è stato esteso anche agli immobili nella disponibilità del giovane ventiquattrenne, nel corso del quale sono stati rinvenuti anche un passamontagna nero, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni.

Per il gelese è scattato l’arresto in flagranza: ora è rinchiuso nel carcere di Gela. Sull’arma scatteranno le verifiche per capire se sia stata utilizzata recentemente.