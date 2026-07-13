 Gela, era dispero da giorni in mare: ritrovato il corpo
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Era uscito con la canoa quando si sono perse le sue tracce
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

GELA (CALTANISSETTA) – È stato ritrovato in mare, a Gela, in provincia di Caltanissetta, il corpo del sessantenne Anselmo Perna, disperso dalla scorsa settimana, quando era uscito a largo con la sua canoa. Da allora, non aveva più fatto ritorno.

Le ricerche sono proseguite per giorni, coordinate dai militari della capitaneria di porto, con il supporto di mezzi, anche aerei, di tutte le forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La prefettura di Caltanissetta ha coordinato le attività. Al porto rifugio di Gela è stato allestito il punto per accogliere la salma. 

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