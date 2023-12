Gela, trovato con 20 dosi di cocaina in casa: arrestato un 41enne

Nel corso della perquisizione trovati manufatti di interesse storico-archeologico

GELA – I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 41enne pregiudicato. I militari, durante una perquisizione in casa dell’uomo hanno trovato 20 dosi di cocaina. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I carabinieri hanno trovato anche dei manufatti in terracotta ritenuti di interesse storico-archeologico, che saranno esaminati e, nel caso risultassero originali, l’uomo dovrà rispondere anche di ricettazione di materiale di interesse storico-archeologico. La droga e i reperti sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora.