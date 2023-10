In azione la polizia

GELA (CALTANISSETTA) – Maltrattamenti in famiglia. Questa l’accusa per un 24enne di Gela, nel Nisseno, arrestato dalla polizia. L’uomo è finito in carcere su disposizione del gip del Tribunale.

Il 24enne era già ai domiciliari

Il 24enne, già sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico per condotte legate alla detenzione illegale di arma e alla ricettazione, ora è accusato di avere maltrattato i propri familiari. Il giovane, al momento, si trova nel carcere di Gela.

