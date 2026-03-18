Generazione Palermo, aderiscono tre consiglieri di circoscrizione

Gandolfo, Lo Verso e Lupo con Bonanno e Raja

PALERMO – Alessandro Gandolfo, consigliere della Seconda Circoscrizione, Fabrizio Lo Verso, consigliere della Terza Circoscrizione, e Salvatore Lupo, vicepresidente della Quarta Circoscrizione, annunciano la loro adesione al progetto politico “Generazione Palermo”, nato in seno al Consiglio comunale, sottolineando il valore di un percorso condiviso e costruito nel tempo.

“La nascita di ‘Generazione Palermo’ rappresenta un passaggio importante che si inserisce in un cammino politico che ci vede coinvolti già da anni – dichiarano Gandolfo, Lo Verso e Lupo –. Non si tratta di una scelta improvvisa, ma della naturale evoluzione di un’esperienza amministrativa e politica che abbiamo condiviso sin dall’inizio”.

“Aderiamo convintamente a questo progetto – proseguono – perché riconosciamo in esso coerenza, serietà e una chiara prospettiva per il futuro. La nostra è una scelta di continuità, ma anche di responsabilità, orientata a rafforzare un’azione politica che guarda avanti e che punta a consolidare quanto costruito finora”.

“La nostra adesione nasce anche dalla volontà di contribuire a una prospettiva politica più ampia, capace di valorizzare il lavoro svolto nelle circoscrizioni e di tradurlo in proposte e risultati concreti per la città. “Generazione Palermo” può rappresentare uno spazio politico in grado di dare voce a questo percorso e di rafforzarlo nei prossimi anni”.