 Geraci (Lega): "Stabilizzati 270 trattoristi Esa, stop al precariato"
Geraci (Lega): “Stabilizzati 270 trattoristi Esa, stop al precariato”

La soddisfazione del capogruppo del Carroccio all'Ars
MANOVRa
di
1 min di lettura

PALERMO – “Abbiamo dato la dignità lavorativa a 270 trattoristi dell’Esa, che avranno un contratto a tempo indeterminato”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Si chiude così – aggiunge – una lunga pagina di precariato su cui il governo Schifani è stato determinato. La norma approvata nella legge finanziaria regionale consentirà l’impiego di questo personale anche in attività di salvaguardia del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico”.

