Geraci (Lega): “Stabilizzati 270 trattoristi Esa, stop al precariato”

PALERMO – “Abbiamo dato la dignità lavorativa a 270 trattoristi dell’Esa, che avranno un contratto a tempo indeterminato”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.
“Si chiude così – aggiunge – una lunga pagina di precariato su cui il governo Schifani è stato determinato. La norma approvata nella legge finanziaria regionale consentirà l’impiego di questo personale anche in attività di salvaguardia del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico”.