Geraci: “Si dichiari lo stato di emergenza per il rogo di Termini Imerese”

"Servono interventi urgenti a sostegno delle aziende"

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “Servono interventi urgenti a sostegno delle aziende dell’area industriale di Termini Imerese colpite dall’incendio nello scorso fine settimana. L’area rappresenta una delle più importanti localizzazioni produttive della Sicilia occidentale”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, primo firmatario di un atto di indirizzo al governo Schifani, sottoscritto da tutti i gruppi del parlamento siciliano.

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“Incendio che ha distrutto interi capannoni, danni superiori a 25 milioni”

“L’incendio – aggiunge – ha distrutto interi capannoni ed ha provocato danni alle infrastrutture e al patrimonio di numerose aziende. Da una prima stima l’entità dei danni risulta superiore ai 25 milioni di euro, tale da mettere in discussione non solo l’attività delle imprese direttamente colpite ma il futuro stesso dell’area industriale, con le conseguenti gravissime ricadute per l’occupazione e le prospettive di sviluppo del comprensorio. Per questo si rende necessario attivare con urgenza idonei interventi che consentano di preservare la continuità dell’attività delle aziende colpite e l’occupazione e di rilanciare al più presto lo sviluppo dell’area industriale“.

“Chiedo – conclude Geraci – che il governo regionale dichiari lo stato di emergenza al fine di assicurare la sospensione delle scadenze tributarie e degli altri oneri a carico delle aziende dell’area. Inoltre è necessario attivare nell’immediato ogni utile intervento di sostegno al fine di assicurare la continuità produttiva e i livelli occupazionali”.