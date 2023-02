Gesap, uno studio per diminuire l’inquinamento negli spostamenti

Solo il 20 per cento dei lavoratori usa i mezzi pubblici

2' DI LETTURA

Disincentivare l’uso del mezzo privato per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Presentato lo studio predisposto dal Politecnico di Milano per la Gesap, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Il progetto è per ridurre le emissioni nocive previste dal Carbon Management Plan 2021-2023 di Gesap.

Con il supporto del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, è stato predisposto il piano spostamenti casa-lavoro per il personale della società aeroportuale, che costituisce la fase iniziale di un più ampio progetto che sarà esteso al personale di tutti gli operatori ed enti aeroportuali. Lo studio, redatto dai professori del Politecnico di Milano Paolo Gandini e Giovanna Marchionni, ha evidenziato che quasi il 41% dei dipendenti (103 su 252) abita a Palermo, il 29% a Cinisi mentre quasi il 14% si distribuisce nei comuni di Terrasini e Carini.

I dipendenti che sono domiciliati a meno di 60 minuti in macchina dalla sede dell’aeroporto sono 246; di questi 215 (l’87,4% del totale dei dipendenti) sono a meno di 30 minuti di viaggio in auto. È infatti possibile osservare – dice lo studio – che la maggior parte dei dipendenti che vivono a Palermo risiedono a nella zona nord-ovest della città, in posizione funzionale per raggiungere l’aeroporto di Palermo. Il mezzo prevalente per lo spostamento casa – lavoro è il mezzo privato (77,36%).

L’autobus risulta essere il mezzo pubblico utilizzato da quasi il 17% dei dipendenti che hanno risposto al questionario, mentre solo il 3,77% utilizza il treno . “L’aeroporto di Palermo, ha detto il direttore generale di Gesap, Natale Chieppa – è tra i cinque aeroporti in Italia ad avere una stazione all’interno dell’aerostazione e forse l’unico ad avere una stazione ferroviaria underground”. In base allo studio è possibile quindi calcolare la diminuzione di auto in circolazione nel caso si formino equipaggi di car pool di due, tre o quattro persone. Per le aree considerate nel caso di 3 colleghi che decidono di dirigersi sul luogo di lavoro insieme si possono avere 21 auto in circolazione al posto di 60 (quasi due terzi in meno).