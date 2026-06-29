Controlli dell'Agenzia dogane e monopoli e della Polizia di Stato

Quattordici apparecchi da gioco illegali sono stati sequestrati in un circolo privato della zona di Vulcania, a Catania. Il controllo è stato eseguito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Polizia di Stato.

Al termine delle verifiche, il gestore dell’attività è stato sanzionato per un importo complessivo di 700mila euro. L’intervento rientra nelle attività di contrasto al gioco non conforme alla normativa vigente.

Giochi illegali a Catania, blitz nel circolo privato

Durante l’ispezione, gli operatori hanno accertato la presenza di 14 apparecchi da gioco perfettamente funzionanti e accessibili agli utenti, ma risultati non conformi alle disposizioni previste dalla legge.

Nel corso dei controlli è inoltre emerso che il circolo era frequentato anche da persone non iscritte al registro dei soci dell’associazione. Una circostanza che ha contribuito alle contestazioni elevate nei confronti del titolare.