 Giorgetti "Contribuire alle spese dello Stato non sia un peso"
Giorgetti "Contribuire alle spese dello Stato non sia un peso"

ROMA (ITALPRESS) – “Contribuire alle spese dello Stato, soprattutto in momenti complicati come quello che stiamo vivendo, non sia considerato un peso ma un atto di cittadinanza. Quando le risorse pubbliche vengono spese correttamente, quando le tasse vengono pagate da tutti in modo equo, quando le imprese operano in un contesto libero da concorrenza sleale e da infiltrazioni criminali, allora il sistema funziona”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno di studi 2025-2026 della Guardia di Finanza.

