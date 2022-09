Giorgetti rivendica successo per fotovoltaico a Catania

Valeria Sudano ringrazia il Ministro de La Lega.

CATANIA – “L’impianto di Catania per lo sviluppo del fotovoltaico è un successo che rivendico con orgoglio. Un passo avanti importante perché dobbiamo puntare a un’industria nazionale a larga scala che consenta all’Italia non solo di installare i pannelli ma anche di produrli. Andrò a Catania presto, dopo le elezioni, per visitare personalmente quest’impianto che nasce grazie al Pnrr e al Mise dove molte persone, me compreso, hanno lavorato con dedizione e impegno perché si realizzasse. Un risultato importante anche per il Sud: parlano i fatti, non le illazioni infondate”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti sul progetto hi tech 3Sun Enel Green power per il fotovoltaico.

“Ringrazio il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per l’attenzione riservata dal governo alla Sicilia e a Catania in particolare. Il progetto di Enel Green Power nella fabbrica 3Sun, come ha sottolineato la presidente della Commissione europea Von der Leyen, è tra i più importanti e qualificanti in Europa”. Lo dice la senatrice della Lega, Valeria Sudano. “Grazie al lavoro incessante del ministro e del governo – aggiunge Sudano – La Sicilia rientra tra le aree dell’Europa ritenute più all’avanguardia per la transizione energetica”