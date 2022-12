Giorgia Meloni in Iraq per la visita ai militari italiani

Durante l'incontro ha ricevuto la mimetica

1' DI LETTURA

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Baghdad ha avuto un colloquio con il premier Al Sudani. Meloni ha incontrato l’ambasciatore italiano Greganti e i militari italiani.

‘Non c’è stabilità in Medio Oriente senza un Iraq forte – ha detto Meloni -, un Paese amico che crede nella democrazia, lo sosteniamo a 360 gradi’.

Meloni riceve la mimetica: ‘Immenso orgoglio’, commenta.

Visita ai militari italiani all’estero anche per i ministri Crosetto, in Ungheria, Romania e Bulgaria, e Tajani in Libano.