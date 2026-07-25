 Giornalista carbonizzato a Eboli, fermato un uomo per omicidio
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Giornalista trovato carbonizzato a Eboli, fermato un uomo per omicidio

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Individuato dai carabinieri in un casolare abbandonato nel Salernitano
cronaca nera
di
1 min di lettura

SALERNO – Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli.

Nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio.

Il presunto autore del delitto è stato rintracciato mentre si nascondeva all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei militari è stato eseguito con il supporto del Reparto investigazioni tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

La notizia è stata resa nota dagli investigatori. Ulteriori dettagli sull’inchiesta potranno emergere nelle prossime ore.

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