Giornata contro la violenza sulle donne, tutti gli eventi di METE e OIDUR

È stata calendarizzata un'agenda con varie azioni su territori diversi

PALERMO – METE e OIDUR (Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca, che fa capo a METE), hanno calendarizzato un’agenda con varie azioni su territori diversi – Palermo, Vienna, Gela e Roma – in occasione del 25 novembre, la ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne’.

Il programma degli eventi

Si inizia il 24 novembre con due conferenze nella città di Gela. In mattinata, conferenza presso l’Auditorium ‘E. Fermi’ con la partecipazione dell’I.S.S. Ettore Majorana per ‘Dal Silenzio alla Forza. Voci unite contro la Violenza sulle Donne’, insieme a Rosa Iudici (Amministratore Unico Di Marca Services e Responsabile Area Empowerment METE). Nel pomeriggio, incontro pubblico aperto con i Club Services di Gela.

Il 25 novembre METE, in collaborazione con ‘ASD Motoclub The Others’, per la II° Edizione del ‘Global Moto Rider’ in sostegno dell’Agenda ‘Donne che Aiutano altre Donne’. Il motoraduno, con la presenza degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e suoi simpatizzanti della Sezione Palermo del CCMOTORDAY, si concluderà con la presentazione della ‘Campagna di Educazione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo’, ideata e promossa dalla nostra Organizzazione, su invito di tante Donne. Il GMR è patrocinato dall’VIII Circoscrizione Città di Palermo. Presente, anche, Mari Miserendino (Attivista in Cause Sociali Femminili, e vittima di atti persecutori).

Sempre il 25 novembre, la presidente Butera e la direttrice generale dell’OIDUR Sara Baresi, saranno ospiti in Virtual Talk Session a Vienna. L’invito arriva da Tatjana Christelbauer – presidente di ACD (Agency for Cultural Diplomacy) per #Females4Futures in collaborazione con ‘Anna Lindh Foundation’, con la quale si sono incontrate e conosciute a Ginevra in occasione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il 26 novembre saranno presenti al Teatro Politeama di Palermo per l’iniziativa la ‘Cultura della non Violenza’.

Appuntamento istituzionale, invece, giorno 28 novembre, dalle ore 15 in Sala Tatarella (Camera dei Deputati, Roma) per METE, che con il Patrocinio di Federfarma, Farmaciste Insieme ed OIDUR, discuterà il Panel: ‘Educazione e Consapevolezza al Sexting. Stop al Revenge Porn’. Interverranno per i saluti istituzionali: On. Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), On. Carolina Varchi (Segretario di Presidenza – Camera dei Deputati) e Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma).

In foto la presidente Butera