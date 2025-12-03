 Giornata internazionale delle persone disabili: "Impegno concreto"
Giornata internazionale delle persone con disabilità: “Impegno costante”

Le parole di Schifani al convegno organizzato all'Ars
PALERMO
di
PALERMO – “La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è una ricorrenza che richiama tutti noi a un impegno costante e concreto. L’integrazione socio-sanitaria è un elemento centrale per garantire piena inclusione e tutela della dignità”. Lo ha scritto il presidente della Regione Renato Schifani nel messaggio di saluto letto in apertura del convegno organizzato a Palermo, nella sede dell’Ars, dall’Autorità garante della persona con disabilità della Regione Siciliana.

Esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa, Schifani ha sottolineato l’importanza e la priorità di “politiche capaci di assicurare servizi integrati, continui e personalizzati, come evidenziato anche dall’attuale percorso di rafforzamento del sistema socio-sanitario regionale e dei modelli di presa in carico unitaria”.

“L’impegno del governo”

Il governo regionale continuerà a sostenere, con determinazione – ha aggiunto il presidente – gli interventi che favoriscono autonomia, partecipazione e qualità della vita, promuovendo una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, enti del terzo settore, famiglie e professionisti”.
In conclusione, Schifani ha voluto rivolgere “un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai relatori del convegno e a tutti coloro che ogni giorno, con competenza e dedizione, lavorano per rendere la nostra società più equa, accogliente e inclusiva.

