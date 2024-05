Giornata Nazionale dello Sport: il programma di Palermo

Iniziativa previste anche in altre località siciliane

PALERMO – “Dal gioco ai giochi olimpici”: questo è il tema della “Giornata Nazionale dello Sport” che si svolgerà il 2 giugno a Palermo, dalle ore 9.00 alle 15.00, all’interno del Parco della Salute “Livia Morello”, al Foro Italico.

Numerose le attività previste, alcune in contemporanea sul prato e negli spazi dedicati a tatami e ring; altre, invece, alternativamente nel campo polivalente. I gazebo/desk informativi di tutti gli O.S. che parteciperanno saranno disposti lungo il perimetro del Parco.

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno.

Alla giornata del 2 giugno prossimo a Palermo sarà presente, a testimoniare l’efficacia del rapporto fra Salute e Sport , il Direttore D.a.s.o.e. Sicilia Salvatore Requirez.

Palermo, le discipline previste

Si alterneranno le esibizioni delle seguenti discipline, dando al pubblico la possibilità di provare sul campo quelle che potrebbero o vorrebbero praticare.

Bocce;

Canoa;

Canottaggio;

Ciclismo;

Cricket;

Dama;

Football Americano;

Americano; Karate;

Kick boxing;

Pugilato;

Rugby;

Scacchi;

Vela;

CNS Libertas

Sarà allestito anche un punto informativo della FMSI -U.O.C. – A.O.U.P Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport – Croce Bianca O.D.V. PALERMO con una tenda da campo con tavoli e lettino visita. Dalle 9.00 alle 11.00, verranno effettuate check up gratuiti ECG di base, in collaborazione con la Start up innovativa di Telemedicina Govisit. Sarà presente l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia che presenterà il Walking Football (Calcio camminato).

Le altre località siciliane

La “Giornata Nazionale dello Sport” sarà anche in altre località siciliane. A Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, dalle ore 9.30 alle 13.00 nello stadio comunale (c.da Bosco). Poi a Marsala, nel Parco archeologico Lilibeo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

A Caltanissetta l’iniziativa sarà di scena allo stadio comunale “Marco Tomaselli”, al palazzetto dello sport “Palacannizzaro” e all’impianto sportivo comunale “Pian del Lago 2”, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Ad Agrigento sul lungomare Falcone Borsellino, San Leone, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Infine a Rosolini, in provincia di Siracusa, l’evento sarà all’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Calleri”, dalle ore 9.30 alle 13.00.

Il programma completo di tutte le tappe si trova a questo link: https://www.coni.it/it/giornata-nazionale-dello-sport/sicilia.html.