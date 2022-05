Giro d’Italia, Nibali ai saluti: “Bellissimo vivere affetto tifosi”

"Ora è il momento di un po' di riposo e recupero, perché la stagione non è ancora finita e ci sono ancora delle gare nei prossimi mesi"

ROMA – “Ero contento di essere arrivato ieri a Verona e di finire la gara con un bel risultato, il quarto posto nella classifica generale. È stato un Giro d’Italia duro e bellissimo, ho cercato di viverlo giorno per giorno con il supporto della squadra e di tutti i tifosi, che facevano il tifo per me alla partenza, durante ogni tappa e al traguardo. Ora è il momento di un po’ di riposo e recupero, perché la stagione non è ancora finita e ci sono ancora delle gare nei prossimi mesi”. Così, sul sito dell’Astana, Vincenzo Nibali ha saluta i propri tifosi. Ieri per lo ‘Squalo dello Stretto’ si è concluso l’ultimo Giro d’Italia di una carriera formidabile. Nibali ha vinto la gara a tappe nel 2013 a Brescia e nel 2016 a Torino.