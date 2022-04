Giro d’Italia in Sicilia, le tappe e le date della gara

Il ritorno sull'isola della più importante competizione ciclistica italiana

CATANIA – L’appuntamento sportivo primaverile per eccellenza arriverà anche quest’anno in Sicilia. Dopo le consuete tappe inaugurali all’estero, che quest’anno si svolgeranno in Ungheria, il Giro d’Italia, giunto alla sua centocinquesima edizione, inizierà proprio dalla provincia di Catania la risalita verso nord dei ciclisti. Da Avola a Catania, tutte le città attraversate dalla gara più famosa d’Italia.

Primo appuntamento con la Avola – Etna – Nicolosi, martedì 10 maggio: da Avola, in provincia di Siracusa, i ciclisti inizieranno a pedalare verso nord in direzione di Francofonte e Lentini. Il treno di bici attraverserà Scordia e Palagonia per poi puntare verso Paternò e iniziare la salita verso Biancavilla. Da qui i ciclisti saliranno di quota fino a Nicolosi, a Rifugio Sapienza, dove è previsto la conclusione della prima giornata.

Secondo la tabella presente sul sito del Giro d’Italia, la partenza da Avola è prevista per le 12:25. I ciclisti passeranno da Scordia intorno alle 14:40 e da Paternò un’ora più tardi, per poi entrare a Biancavilla alle 16. L’arrivo al Rifugio Sapienza è previsto per le 17, ma naturalmente ogni orario dipende dall’andatura dei ciclisti e dalla media oraria sostenuta.

Catania – Messina

Biciclette a Catania il giorno dopo, mercoledì 11 maggio, per la seconda parte siciliana del Giro d’Italia. Il percorso partirà nella zona di Cannizzaro per poi seguire la statale 114, passando per Acireale, Giarre e Fiumefreddo. I ciclisti lasceranno poi la provincia di Catania per entrare in quella di Messina e affrontare la salita di Portella Mandarazzi, con pendenze fino al 4 per cento, e iniziare una discesa che porta alla parte nord della tappa. Raggiunta di nuovo la costa, la gara passerà da Barcellona Pozzo di Gotto e Villafranca Tirrena prima dell’arrivo a Messina.

Gli orari di passaggio, sempre indicativi, prevedono la partenza da Catania alle 11:30, il passaggio da Acireale venti minuti dopo e da Fiumefreddo poco prima delle 12:30. Dopo la lunga salita nella parte centrale della tappa i ciclisti passeranno poi da Barcellona alle 14:30, da Villafranca Tirrena alle 15 e arriveranno a Messina alle 15:47.