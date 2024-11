Serie C, sconfitta pesante per il Trapani contro il Giugliano

Aronica: "C'è grande rammarico"

Sconfitta esterna per il Trapani di Salvatore Aronica contro il Giugliano nella tredicesima giornata del girone C di Serie C. Perde ancora terreno in classifica così il club granata, che scivola al nono posto con 18 lunghezze ottenute.

Il match in Campania si apre con il gol al 26′ di Minelli e fino alla fine del primo tempo non ci saranno altre modifiche al risultato. A inizio ripresa, minuto 48, Lescano riapre la gara. Ma a pochi istanti dal triplice fischio (88′) Balde mette la firma sul gol del definitivo 2-1 e regala i tre punti al Giugliano.

Aronica, a fine gara, parla chiaramente in conferenza stampa: “La squadra ha disputato un buon primo tempo pur essendo andati in svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo trovato subito il pari e abbiamo iniziato a giocare, credo che meritassimo qualcosa in più. C’è grande rammarico perché abbiamo perso tre punti importanti per rilanciarci”.