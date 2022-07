Giunta Lagalla: Fratelli d’Italia indica Varchi, Cannella e Falzone

I meloniani scelgono i nomi, domani l'annuncio della giunta

PALERMO – Dopo settimane di impasse, Fratelli d’Italia rompe gli indugi e sceglie i nomi per la giunta comunale di Palermo: si tratta di Carolina Varchi, Giampiero Cannella e Dario Falzone. Una decisione sofferta e arrivata al termine di una lunga trattativa tutta interna al partito con quattro pretendenti per tre posti e un braccio di ferro in vista delle Regionali e, Draghi permttendo, delle Politiche.

Il sindaco ha convocato per domani mattina un vertice con i partiti del centrodestra, ma lo stallo in casa Fdi faceva pensare all’ennesimo rinvio dell’annuncio della nuova giunta; a sorpresa, invece, Ignazio La Russa ha trovato la quadra e i nomi sono stati comunicati a Lagalla che così domani (con l’incontro spostato di un’ora, poco prima di pranzo) dovrebbe procedere all’ufficializzazione dei nomi dei suoi assessori e delle relative deleghe.

Carolina Varchi dovrebbe indossare i galloni da vicesindaco, facendo così cadere le ultime resistenze per la presidenza del consiglio comunale che andrà a Forza Italia; alla deputata dovrebbe andare anche la delega al Bilancio, una delle più importanti e delicate vista la situazione finanziaria del Comune. Il gruppo che fa capo all’eurodeputato Giuseppe Milazzo e che ha eletto in consiglio, oltre Milazzo, anche Fabrizio Ferrara e Tiziana D’Alessandro, indica invece a sorpresa un nome noto della politica cittadina, ossia l’ex vicesindaco Dario Falzone, volto storico della destra palermitana e del mondo di An.

Già deputato regionale e assessore anche all’allora provincia, Falzone è considerato vicino a Raffaele Stancanelli e l’indicazione in quota Milazzo è un segnale di grandi manovre interne al partito e del rafforzamento dell’area dell’eurodeputato che, dopo i risultati delle Comunali, mira a fare l’expolit anche alle Regionali.

Completa la “rosa” Giampiero Cannella, ex deputato e coordinatore del partito per la Sicilia occidentale: avrebbe dovuto vestire i panni dell’assessore regionale al posto di Lagalla, ma la scelta di Musumeci è ricaduta su Aricò e così Fdi ha deciso di imporre il suo nome lasciando a bocca asciutta i fedelissimi del governatore. Cannella dovrebbe avere la delega alla Cultura, cosa che però gli impedirà di candidarsi alle Regionali. Rimane fuori l’area di Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino e primo degli eletti nella lista di Giorgia Meloni che però dovrebbe confermare Antonio Tomaselli alla guida di Palermo Energia.