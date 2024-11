Giurisprudenza, tre borse di studio intitolate a Fragalà, Romano e Timtik

La memorie di tre personalità che si sono distinte nel campo della legge

PALERMO – Tre borse di studio intitolate alla memoria dell’avvocato Enzo Fragalà, del magistrato Giovanni Romano e dell’avvocata Ebru Timtik, saranno consegnate a giovani laureati in giurisprudenza durante l’incontro che si svolgerà domani nell’aula magna della Corte d’Appello su “accesso alla professione, ruolo sociale ed etica forense”.

L’incontro è organizzato dall’associazione giovani giuristi italiani (Agius) in collaborazione con l’associazione nazionale forense (Anf).

“Con queste borse di studio – dichiarano Francesco Leone e Antonello Armetta presidente e vice presidente di Agius – offriamo ai giovani un’opportunità unica, non solo per sostenere il loro percorso professionale, ma per coltivare i valori fondamentali dell’etica e dell’innovazione nella professione legale. Crediamo fermamente che investire sui giovani significhi costruire un futuro migliore per l’avvocatura e per la società”.

Alla manifestazione parteciperanno Matteo Frasca, presidente della corte d’Appello di Palermo, Giuseppe Siino, vice presidente Coa Palermo, Giuseppe Tango, presidente Anm Palermo, Antonello Armetta, vice presidente Agius e delegato Cassa Forense e Ivana Mazzola, direttore della Scuola Forense “Parlavecchio”.