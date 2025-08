‘Giustizia e sicurezza, non solo parole’, lunedì gazebo di FdI a Mondello

Sbardella: “Faremo conoscere i traguardi del governo Meloni”

PALERMO – Tutto pronto per la quarta campagna estiva di Fratelli d’Italia che, quest’anno, avrà il nome ‘Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni’, già partita a livello nazionale, con i primi incontri a Ostia, Pescara, Termoli, Cagliari e Jesolo. A Palermo Fratelli d’Italia sarà a Mondello, in Viale Regina Elena nei pressi del Charleston, per la giornata di lunedì 4 agosto a partire dalle 17.30, con un gazebo organizzato da Fratelli d’Italia Palermo e con il coordinamento della segreteria regionale che sta promuovendo iniziative simili sul tutto il territorio.

Ai banchetti, dove sarà presente l’edizione 2025 dell’enigmistica tricolore, i cittadini potranno dialogare con i parlamentari europei, nazionali e regionali ma anche Dirigenti e amministratori locali di Fratelli d’Italia.

“Sarà un momento importante di confronto e di approfondimento su temi fondamentali per il futuro del nostro Paese”, dichiarano il coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo e il coordinatore cittadino Antonio Rini.

“Fratelli d’Italia continua a portare avanti con determinazione le battaglie per la giustizia e la sicurezza, trasformando le parole in azioni concrete. Per noi l’estate – concludono Russo e Rini – è anche l’occasione per portare questi temi tra la gente, sulle nostre spiagge, incontrando cittadini e turisti per ascoltare le loro esigenze e condividere proposte per un’Italia migliore.”

“Faremo conoscere ai cittadini i provvedimenti portati avanti dal governo Meloni, che ha introdotto pene più severe per chi delinque, tutelando i cittadini onesti”, dichiara Luca Sbardella Commissario Regionale FdI Sicilia.

“Illustreremo le proposte per un sistema giudiziario più snello ed efficiente e le nuove misure per garantire sicurezza e legalità sul territorio”, ha concluso Sbardella.