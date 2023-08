Gli Inti-illimani in concerto a Troina. Unica tappa dell’Italia meridionale

1' DI LETTURA

“Imaginación, memoria y futuro” è il titolo del concerto degli Inti-Illimani Histórico, che venerdì 8 settembre si terrà a Troina (EN) in piazza Giacomo Matteotti. Decenni di musica, di poesia, di denuncia e di celebrazione della democrazia, per un tour che racconta il valore della libertà, della giustizia e del riscatto sociale.

Una data non casuale: cinquant’anni fa ci fu il golpe militare in Cile, l’inizio dell’esilio per gli Inti-illimani e l’assassinio di Allende. Troina ospiterà così un evento musicale di rilevanza internazionale che ricorda anni di lotte e speranze di riscatto.

Troina, prima capitale normanna di Sicilia e uno dei Borghi più belli d’Italia, negli ultimi anni, attraverso una politica di investimenti mirati, sta virando verso un modello di sviluppo legato all’arte, alla cultura e alle bellezze naturalistiche.

Tanti i luoghi da poter visitare prima o dopo il concerto: il Museo della fotografia di Robert Capa, con gli scatti inediti del più grande fotoreporter di guerra di tutti i tempi, gli spazi espositivi della Torre Capitania con la Pinacoteca civica d’arte moderna, che conserva un Ritratto di Paolo III Farnese di Tiziano Vecellio e opere della pittura fiamminga, il Lapidarium e l’Antiquarium archeologico, il Palazzo Municipale e le antiche chiese del centro storico.

Per gli amanti delle escursioni e della natura il suggestivo sentiero naturalistico di Monte Muganà con la panchina gigante sulla sommità e la Diga Ancipa immersa nel verde rigoglioso dei Nebrodi.