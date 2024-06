Gli negano i soldi per la droga, un 38enne aggredisce l’intera famiglia

Lo hanno arrestato e portato a Piazza Lanza

CATANIA – Un 38enne catanese è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di San Giorgio per maltrattamenti in famiglia e estorsione. Avrebbe aggredito il padre, la madre e la sorella per prendere la carta di credito della madre e andare a comprare la droga. Lo hanno tradotto in carcere a piazza Lanza.

L’arresto è stato compiuto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. A sporgere denuncia contro di lui è stata l’intera famiglia. Non appena si è reso conto che a casa, alla sua ennesima richiesta di denaro per drogarsi, la risposta era stata negativa, è andato in escandescenze.

Il resto purtroppo è un refrain visto tante volte negli ultimi tempi, a Catania come altrove, anche e soprattutto per la spaventosa diffusione di droghe pesanti, che danno dipendenza. L’uomo ha aggredito sia la madre che la sorella.

Poi quando sono arrivati i carabinieri ha preso un coltello e minacciato il padre: “Te la faccio pagare”, avrebbe detto, riferendosi alla chiamata al 112. Ma fortunatamente i carabinieri lo hanno disarmato, bloccato e portato in carcere.