Google patteggia, cancellerà i dati raccolti di milioni di utenti

Si chiude una class action nei confronti del colosso del web

La class action contro Google si conclude con un patteggiamento. Il gigante del web si impegna, infatti, a distruggere i dati relativi alla cronologia di navigazione sul web di milioni di utenti tracciati a loro insaputa. La causa era iniziata nel 2020 ed è stata intentata contro Google per aver ingannato gli utenti sulle attività di Chrome durante la navigazione in incognito.

Per chiudere la class action Google si è impegnata a cancellare i dati impropriamente raccolti e a offrire agli utenti la possibilità di disabilitare l’opzione cookie da parti terze. L’accordo non include danni per i singoli utenti, ma consente loro di chiederli.