Governo Schifani: Ugl Catania: “La nuova giunta s’impegni per lo sviluppo”

Le parole del segretario Giovanni Musumeci.

1' DI LETTURA

Catania. “Alla nuova Giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani, dalla nostra realtà di Catania vogliamo augurare buon lavoro. E’ proprio quest’ultima parola una delle emergenze principali del nostro territorio e, su questo tema, ci auguriamo un impegno costante da parte dell’Esecutivo al pari dell’attenzione che ci dovrà essere anche per le povertà sempre più diffuse, per il fenomeno della dispersione scolastica e per la tutela del diritto alla salute”. Lo dichiara Giovanni Musumeci, segretario territoriale della Ugl di Catania, a margine del giuramento dei neo componenti del Governo Schifani.

“Auspichiamo interesse, da parte del Governo regionale, anche verso quella che è l’emergenza abitativa e nei confronti della necessità di infrastrutture, con particolare riferimento a quelle connesse alle attività produttive. – aggiunge – La città di Catania ha estremamente bisogno di una Regione vicina ed, in tal senso, siamo certi che gli assessori catanesi soprattutto non sfuggiranno a questa grande responsabilità, operando insieme ai colleghi nel pieno interesse dei catanesi”.