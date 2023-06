Grande successo per il “Vela Day 2023” alla LNI di Marsala

Pieno di adesioni per la giornata dedicata agli aspiranti velisti organizzata dalla sezione di Marsala, Kinder e FIV

MARSALA (TP) – È stata una grande festa con oltre 50 bimbi e ragazzi l’edizione 2023 del “Vela Day” tenuto dalla Lega Navale Sezione Marsala in collaborazione con “Kinder Joy of Moving” e FIV.

Il “Kinder Joy of Moving” è il progetto di responsabilità sociale portato avanti dal Gruppo Ferrero insieme alla Federazione Italiana Vela per promuovere la diffusione della pratica velica tra i giovani e sostenere le principali manifestazioni veliche riservate agli atleti più giovani e di valore, come la Coppa Primavela.

Lo staff di istruttori ed associati della sezione locale della Lega Navale hanno introdotto sabato 10 giugno i giovani partecipanti ai primi rudimenti delle tre discipline specialità del sodalizio nautico locale: il Windsurf, la Hansa 303, deriva di classe paraolimpica progettata per essere manovrata anche da atleti diversamente abili, e la Vela Latina, quest’ultima fiore all’occhiello della sezione locale della LNI.

Proprio la Lega Navale Italiana sezione di Marsala ospiterà dal 26 al 27 agosto 2023 la regata del Trofeo “Isola Schola”, valevole come terza prova della stagione in corso del Campionato VII Zona Vela Latina