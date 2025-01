“Mancano all’appello 6milioni di euro per il gratuito patrocinio”

L'intervento di Antonino Guido Distefano, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania

CATANIA – “Questo Consiglio dell’Ordine ha segnalato al Ministero in un clima di generalizzato disinteresse che, per mancanza di fondi, è pari a circa sei milioni di euro l’importo delle fatture non saldate nel nostro distretto ad avvocate e avvocati che assistono soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”.

Lo ha detto intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario, Antonino Guido Distefano, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

“Un segmento della nostra giurisdizione – spiega – che ha una importanza strategica per la tutela dei diritti dei meno abbienti e che è evidentemente trascurato, con il meccanismo ormai rodato della declamazione dei diritti (difesa dei meno abbienti) e della negazione concreta del loro esercizio (mancata retribuzione dei difensori).

Separazione delle carriere dei magistrati. “Rispetto sinceramente la posizione di chi si oppone alla separazione delle carriere – ha aggiunto Distefano – sono il primo che vorrebbe approfondire le norme in discussione con il contributo di tutti, ad esempio su argomenti come il sorteggio e sulle garanzie di indipendenza del Pubblico Ministero, ma rifiuto su temi di questo genere la logica del muro contro muro che sta caratterizzando, insieme ad avvocatura e magistratura, le opposte forze politiche, dimenticando tutti che qualunque assetto istituzionale non può essere di proprietà di una parte e che le regole devono essere frutto di decisioni condivise, con uguali responsabilità di maggioranze e minoranze”.

“Però questa volta – spiega – occorrerà essere davvero attenti: la nostra Costituzione ha costituito un esempio di equilibrio per il sapiente dosaggio di pesi e contrappesi nei rapporti tra gli organi costituzionali”.

“Fintantoché – conclude Distefano – essi, tradendo quello spirito, cercheranno di scontrarsi per prevalere l’uno sull’altro, le istituzioni verranno gravemente delegittimate, ma quando qualcuna dovesse raggiungere questo obiettivo sarà sancita definitivamente la fine della nostra democrazia e della Costituzione più bella del mondo“.