Gravina, il Coro del Teatro Bellini torna all’Anfiteatro Turi Ferro

Sabato 18 luglio concerto gratuito con le musiche dei grandi del melodramma

GRAVINA DI CATANIA – Prosegue la rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini” promossa dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Il terzo appuntamento è in programma sabato 18 luglio, alle ore 21, all’Anfiteatro “Turi Ferro” del Parco comunale “Paolo Borsellino”, con ingresso gratuito.

Protagonista della serata sarà il Coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, che proporrà un programma dedicato ai grandi compositori del melodramma italiano: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

La rassegna è promossa dal Comune di Gravina di Catania con il patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed è finanziata dalla Regione Siciliana nell’ambito delle iniziative di valorizzazione culturale e territoriale legate anche alle celebrazioni di Sant’Antonio di Padova, patrono della città.

“È motivo di grande gioia e orgoglio poter accogliere nuovamente il Teatro Bellini nella nostra città, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’importante occasione di crescita culturale e partecipazione”, ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso.

La manifestazione si concluderà il 23 luglio, sempre alle 21, con la quarta edizione del Premio Gravina – Porta della Città Metropolitana di Catania, ideato dal magazine Paesi Etnei Oggi e condotto da Ruggero Sardo. Tra gli ospiti annunciati Gino Astorina e il duo Bellamorèa, composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto.

Il momento centrale della serata sarà dedicato a Sant’Antonio di Padova con uno speciale appuntamento celebrativo in suo onore. Un’occasione particolarmente significativa per valorizzare il profondo legame che unisce il Santo alla storia, all’identità e alle tradizioni della comunità gravinese.