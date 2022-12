Gravina, incidente in via San Paolo: perde la vita un sessantenne

Ancora sangue sulle strade del territorio etneo.

GRAVINA DI CATANIA. L’arrivo dei soccorritori del 118 si è, purtroppo, rivelato inutile. L’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo via San Paolo, ha causato una vittima: si tratta di un uomo sulla sessantina (le generalità non sono state ancora rese note).

Per oltre un’ora la strada è rimasta chiusa per consentire di liberare la carreggiata e permettere i rilievi che serviranno a ricostruire l’accaduto.



Cordoglio per l’accaduto è stato pubblicamente espresso dal sindaco Massimiliano Giammusso e dall’amministrazione comunale di Gravina di Catania.