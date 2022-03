L'arresto effettuato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Messina un giovane calabrese per detenzione di 3,6 kg di cocaina fermato nella rada san Francesco durante i controlli per il Green pass.

La scoperta

La droga era nella ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo suddivisa in tre panetti. Ulteriori indagini sono in corso per rintracciare eventuali fornitori della sostanza stupefacente.