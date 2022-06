Grosso incendio al cantiere nautico: fiamme e paura nel Messinese

Il rogo tra Torrenova e Sant'Agata di Militello

Un vasto incendio sta divampando in queste ore all’interno di un cantiere nautico situato nelle vicinanze della strada statale che collega i comuni di Torrenova e Sant’Agata Militello in contrada Rosmarino, nel Messinese.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco che stanno cercando in tutti i modi di mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme. Ai carabinieri di Sant’Agata spetterà il compito di ricostruire le esatte cause che hanno generato le fiamme.