 Escursionista ferito sulla Grotta del Gelo
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Grotta del Gelo, escursionista ferito soccorso dai vigili del fuoco

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È stato trasportato in ospedale
L'INCIDENTE
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CATANIA – Un escursionista genovese di 73 anni è scivolato durante un’escursione alla Grotta del Gelo dell’Etna, in località Linguaglossa, a oltre 2.000 metri di quota, infortunandosi alla spalla e procurandosi escoriazioni al viso.

A soccorrerlo sul posto è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago 146 dei vigili de fuoco. Raggiunto da personale elisoccorritore e, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato portato a bordo dell’elicottero con un verricello.

Poi è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici. A supporto delle operazioni di salvataggio sono intervenuti anche appartenenti al soccorso alpino e militari della guardia di finanza.

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