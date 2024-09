Gualtieri nuovo presidente di Ali, Venuti: “Grande esperienza”

I nomi dei siciliani eletti nell'assemblea nazionale

ROMA – “Auguri di buon lavoro al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, eletto oggi presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane. Sono certo che la sua esperienza di amministratore rappresenti un patrimonio importante per la nostra associazione che punta ad ascoltare i territori e ad individuare soluzioni concrete per i problemi degli enti locali”. Lo dice il presidente di Ali Sicilia, Domenico Venuti, che a Roma, presso l’aula ‘Giulio Cesare’, in Campidoglio, ha partecipato al ventesimo Congresso nazionale di Ali che ha visto l’elezione all’unanimità del sindaco di Roma come nuovo presidente nazionale.

“Un sentito ‘grazie’ va anche al presidente uscente Matteo Ricci, che nel corso del suo mandato a dimostrato abnegazioni e impegno in difesa dei sindaci”, aggiunge Venuti. Questi i nomi degli amministratori locali siciliani eletti all’interno dell’assemblea nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane: Francesco Cacciatore, sindaco di Santo Stefano Quisquina (Agrigento); Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo (Catania); Piero Bulfamante, consigliere comunale di Cerda (Palermo); Vito Scalisi, sindaco di Salemi (Trapani); Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Generosa (Palermo); Linda Genco, vicesindaca di Santa Ninfa(Trapani); Rosalinda Reina, consigliera comunale di Cianciana (Agrigento).