Guasto alla linea ferroviaria a Roma, ritardi sull’alta velocità

Ripercussioni in tutta Italia

ROMA – Tecnici al lavoro per ripristinare l’intero sistema e risolvere il guasto alla linea ferroviaria a Roma che ha avuto conseguenze su tutta la rete dell’alta velocità. Il guasto alla linea che sta condizionando la circolazione ferroviaria su Roma sta provocando gravi ripercussioni e disagi anche nel resto del Paese: a Napoli Centrale si registrano ritardi sui treni dell’alta velocità fino a 120 minuti, sia in arrivo che in partenza.

Regolare, invece, al momento il flusso dei treni regionali. Nella stazione di Napoli Centrale si è formata una folla di pendolari che attende lo sblocco della situazione e il ripristino della normale circolazione.

Per il guasto alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina “la circolazione è ora fortemente rallentata” e “i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni – scrive sul suo sito Trenitalia, mentre prosegue l’intervento dei tecnici -“. Ai passeggeri viene rivolto l’invito a riprogrammare il viaggio.

Sono pesanti anche sul nodo ferroviario bolognese le ripercussioni del guasto tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. In tilt la circolazione dei treni a lunga percorrenza verso Milano-Torino e Venezia e anche nella direzione opposta, verso Sud in particolare in direzione Roma-Napoli. Si contano alcuni treni cancellati, per Milano-Torino-Roma, e per altri pesanti ritardi, anche oltre le due ore. Le linee regionali sono per lo più regolari. Disagi per pendolari e passeggeri perché non tutti i viaggiatori, soprattutto al mattino presto, avevano appreso del guasto e delle possibili conseguenze.

Ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza a Milano Centrale, con ritardi e cancellazioni. Il ritardo maggiore è di 260 minuti di due convogli provenienti da Lecce mentre si registrano alcune cancellazioni per Napoli e Salerno. Tra i passeggeri qualche malumore ma non le file viste nella Capitale di passeggeri in coda per avere informazioni.

“Siamo al lavoro per risolvere prima possibile” il guasto che ha causato l’interruzione dei collegamenti ferroviari a Roma da questa mattina – ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando in videocollegamento al 68° congresso degli ingegneri, a Pisa -“.