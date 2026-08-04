Guasto all’aria condizionata sulla nave da Napoli a Palermo

Annullata la partenza di lunedì sera della Splendid della Gnv

NAPOLI – È partita poco prima delle 11 di martedì 4 agosto la Gnv Polaris, la nave con a bordo le oltre mille persone che lunedì sera erano rimaste bloccate a Napoli per il guasto all’aria condizionata sulla Gnv Splendid, la nave con cui dovevano raggiungere Palermo.

I problemi si erano verificati giá all’imbarco quando i passeggeri si sono accorti della temperatura troppo alta ed hanno iniziato a protestare. In tarda serata la compagnia ha programmato una nuova partenza per stamattina, con un’altra unitá più nuova e con impianto di condizionamento in piena efficienza, riproteggendo in hotel i clienti per la notte.

Non sono mancati momenti di tensione a bordo della nave bloccata in banchina: sono intervenute la Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto per mantenere la calma mentre i passeggeri lamentano di essere stati poco informati ed assistiti.

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In 200 hanno deciso di rinunciare alla partenza e di lasciare la nave in nottata mentre i restanti 1200 passeggeri sono partiti stamattina sulla Polaris. Tutti i passeggeri coinvolti – sia coloro che hanno scelto di rinunciare al viaggio, sia coloro che sono stati riprotetti sulla Polaris – avranno diritto ai rimborsi e all’assistenza previsti dalla normativa.

“Siamo profondamente rammaricati per i disagi e gli inconvenienti sofferti dai nostri passeggeri a causa di questo imprevisto tecnico – spiega la Compagnia -. Comprendiamo le difficoltà che una situazione di questo tipo può aver comportato e ci scusiamo sinceramente con tutte le persone coinvolte. La sicurezza, il benessere e il rispetto dei diritti dei nostri passeggeri restano la nostra priorità assoluta. Ringraziamo l’equipaggio e le autorità competenti per la gestione della situazione e per la collaborazione prestata nell’assistenza ai passeggeri”.