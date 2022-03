Gupe sconfitta: la capolista Savam Letojanni vince 3-0

Le percentuali di salvezza di Scuderi e compagni passeranno necessariamente dalle ultime sfide

CATANIA – Non regala nessuna sorpresa il ventesimo turno del campionato di Serie B per ‘A Ricchigia Gupe Volley. Al Pala “Letterio Barca” di Letojanni contro Savam, si abbatte l’ira della capolista che si aggiudica i tre punti, inanellando un’incredibile striscia di quindici vittorie su quindici in questo torneo.

Una Gupe giovanissima prova a tener testa ai quotati rossoblù, ma può ben poco in casa del sodalizio messinese, ad un passo dalla matematica certezza del primo posto nel girone M di Serie B. Coach Petrone deve fare i conti con la rinuncia all’ultimo minuto di Giorgio Calabrese, top scorer di stagione, out per un attacco febbrile. In avanti le pedine sono tutte giovanissime e se da un lato la performance non può essere equiparabile a quella avversaria, dall’altro Augugliaro, Musumeci, Petrone e compagni non possono che giovarne in esperienza, come preannunciato da Saro Trombetta alla vigilia.

Nella manona di Torre e le offensive del solito impeccabile Danilo Cortina, rispettivamente 12 e 11 punti a referto, Letojanni costruisce la sua vittoria, confermandosi squadra da battere e vero spauracchio playoff fra poco meno di un mese.

Le percentuali di salvezza di Scuderi e compagni passeranno necessariamente dalle ultime sfide, prima su tutte il recupero in programma mercoledì 16 marzo alle ore 19:00 contro Vibo Valentia. Dagli scontri clou e dal calore dello Sporting Center stanno le speranze, congiuntamente alla voglia dei rossoblù etnei, di giocarsi tutte le carte per la permanenza in Serie B.

TABELLINO

Savam Cost. Letojanni – ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania 3-0 (25-16/ 25-16/ 25-14)

‘A Ricchigia Gupe Volley:

Augugliaro 3, Scuderi (K) 5, Nicosia 3, Scuderi R. 4, Giuliano, De Costa (L1), Guglielmino 1, Fassari, Musumeci 4, Magrì (L2), Fisichella NE, Leonardi 3, Petrone A.

All. Petrone F.

Savam Letojanni:

Torre 12, Fasanaro 6, Chillemi 6, Buremi 2, Bertone 5, Cortina 11, Balsamo 4, Battiato 4, Giardina, Genovese 2, Romeo.

All: G. Rigano