L'intervista al funzionario politico

ROMA- In un’intervista alla Bbc un funzionario politico di Hamas, Basim Naim, ha detto che l’organizzazione non può fornire a Israele una lista degli ostaggi ancora in vita perché non sa quanti siano e dove si trovino.

Nell’intervista, rilanciata dai media israeliani, Naim dice che “Finora non è stata presentata alcuna lista: tecnicamente e praticamente, è impossibile sapere esattamente chi è ancora vivo, chi è morto per i raid israeliani o per fame a causa del blocco israeliano”.