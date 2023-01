Hotspot di Lampedusa di nuovo in tilt, ancora arrivi sull’isola

Guardia di finanza e Capitaneria di porto impegnati nei salvataggi

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 1.390 i migranti all’interno dell’hotspot di Lampedusa che potrebbe invece ospitare al massimo 390 persone. Per oggi la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento con i traghetti di linea, della mattina e della sera, per Porto Empedocle, rispettivamente di 110 e 80 persone.

Gli ultimi arrivi

Sono 119 i migranti sbarcati sull’isola, dalla scorsa mezzanotte. Tre i barchini soccorsi da guardia di finanza e Capitaneria di porto che, dopo il trasbordo dei profughi, sono stati lasciati alla deriva. Ieri, con 12 diversi natanti, sono giunte invece 463 persone. Sul primo barchino erano in 39, compresi due minorenni e 12 donne, provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Guinea, Senegal e Congo. Sul secondo c’erano 36 persone, compresi un minorenne e cinque donne, originarie di Liberia, Mali, Guinea, Costa d’Avorio. Stesse nazionalità dei 33, compresi quattro minorenni e 14 donne, che erano sul terzo natante. Tutti i barchini soccorsi ieri e durante la notte risultano essere salpati da Sfax in Tunisia, tranne uno che sarebbe partito da Zawiya in Libia.