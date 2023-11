I primi 25 anni del centro Astalli a Catania: si inaugura Casa Betania

L'immobile è di proprietà dell'Arcidiocesi etnea

CATANIA – Il Centro Astalli di Catania festeggia i suoi primi venticinque anni di attività e inaugura, nel capoluogo etneo, Casa Betania: una struttura di proprietà dell’Arcidiocesi della città che diventerà un centro per ospitare mamme, bambini e bambine migranti. L’appuntamento è fissato per sabato 18 novembre, alle 17, in via Raciti 2.

“In questi anni, il centro Astalli Catania ha provato, e continua a farlo, a evolversi con il mondo, cercando di rendere il suo operato quanto più efficace possibile, e conforme alle necessità che la realtà ci pone davanti”, si legge nell’invito che l’associazione rivolge a cittadine e cittadini catanesi alla partecipazione all’inaugurazione.

Casa Betania è “una conquista necessaria per intervenire su uno dei problemi più grandi emersi in questi anni: l’emergenza abitativa”. Prima dell’inaugurazione dell’immobile, però, ci sarà un momento di studio e di confronto sul tema delle migrazioni. Dalle 9.30, nel salone Loyola della chiesa del Crocifisso dei Miracoli (via Musumeci 106, sempre a Catania), si discuterà della frontiera Mediterraneo.

Ne parleranno il docente di Sociologia urbana dell’università di Catania Carlo Colloca; la coordinatrice delle operazioni di ricerca e soccorso in mare della nave Humanity 1 Viviana Di Bartolo; la socia Asgi e avvocata di Humanity Giulia Crescini; e l’avvocata del centro Astalli Catania Valeria Calabrese. A moderare l’incontro sarà il presidente del centro, l’avvocato Riccardo Campochiaro.

Alle 17, invece, sarà la volta dell’inaugurazione di via Raciti 2. I locali, allestiti dalla Caritas diocesana, verranno benedetti dal vescovo, monsignor Luigi Renna.