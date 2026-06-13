Schifani: "Sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica"

PALERMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato al Circolo del tennis di Palermo per partecipare alla cerimonia organizzata per il 100/o anniversario della sua fondazione.

Palermo, Mattarella al circolo tennis

Hanno partecipato anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e il vicepresidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp ), Isidoro Alvisi.

Mattarella è stato accolto dal presidente del circolo Alessandro Lazzaro e da decine di piccoli allievi della scuola tennis e salutato dagli applausi dei presenti.

Per l’evento è stata organizzata la mostra “Cento Volte Tennis. 1926 – 2026.” curata da Pietro Airoldi e Laura Barreca.

Schifani: “Regione accanto al circolo Tennis”

“La Regione Siciliana sarà accanto agli sforzi del circolo Tennis Palermo per favorirne il ritorno nei grandi circuiti internazionali. Lo faremo con convinzione, anche grazie ai risultati raggiunti sul piano finanziario che oggi ci consentono di sostenere con maggiore forza iniziative strategiche per il territorio”, ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo.

“Lo sport significa rispetto delle regole, educazione e legalità – ha aggiunto il governatore -. Per questo abbiamo voluto finanziare misure che consentano ai giovani provenienti da famiglie con minori possibilità economiche di accedere alle attività sportive. È un investimento sociale che aiuta a sottrarre i ragazzi alla strada e ai rischi della devianza, offrendo loro opportunità di crescita umana e formativa”.

“Mattarella punto di riferimento autorevole”

“Desidero rivolgere – ha detto ancora Schifani – un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sua presenza a Palermo. È un gesto che testimonia ancora una volta il profondo legame con la sua città e la costante vicinanza alle comunità e alle istituzioni”.

“In una fase internazionale particolarmente complessa e delicata – ha concluso Schifani – il presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento autorevole e saldo per il Paese. La sua sensibilità istituzionale, il suo equilibrio e il suo alto senso dello Stato costituiscono una guida preziosa per tutti gli italiani”